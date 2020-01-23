Фондовый рынок в четверг откроет торговую сессию на отрицательной территории - ИК "Атон"

Отечественный фондовый рынок, по мнению аналитиков ИК "Атон", в четверг откроет торговую сессию на отрицательной территории - снижение составит 0,5%, говорится в обзоре компании.