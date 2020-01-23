Цель по индексу Мосбиржи - диапазон 3120-3150 пунктов - "Открытие Брокер"

Ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков считает, что на предстоящих торгах четверга вероятность снижения рынка акций вновь высокая, как и вероятность движения курса рубля в диапазон 62,0-62,5 за доллар. Соответственно, пессимизму на отечественном рынке способствуют как внешние, так и внутренние факторы. Цель по индексу Мосбиржи, по мнению А. Кочеткова - диапазон 3120-3150 пунктов.