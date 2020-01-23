HSBC снизил рейтинг GDR Газпрома до "сокращать"

HSBC понизил рекомендацию (рейтинг) для глобальных депозитарный расписок (GDR) "Газпрома" (MOEX: GAZP) с "держать" до "сокращать", сообщает агентство Bloomberg.

Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками HSBC, составляет $6,5 за штуку.

Текущая стоимость GDR "Газпрома" равняется порядка $8 за штуку.