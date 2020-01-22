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22 января 2020 года 18:40
Закрепление доллара выше отметки в 62 рубля откроет ему дорогу к уровню 62,5 - Промсвязьбанк
Закрепление доллара выше отметки в 62 рубля откроет ему дорогу к отметке 62,5, говорится в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича. Рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам на валютной секции Московской биржи. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил 0,2%, торгуясь в районе 62 рублей, евро подтянулся на 0,1%, до 68,7 рубля. "Давление на рубль оказывали как снижение рынка энергоносителей, так и ежедневные объемы покупки валюты во исполнение бюджетного правила, которые сдерживают активность рублевых "быков", - отмечает Богдан Зварич. - При этом динамика валют развивающихся рынков, которые сегодня в большинстве своем укреплялись, а также подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 27 января, поддерживали национальную валюту, однако этого не хватило для роста рубля. В результате пара USD/RUB пытается пробить сопротивление, расположенное на уровне 62 рубля". По мнению эксперта Промсвязьбанка, если доллару удастся закрепиться выше этой отметки, ему будет открыта дорога к отметке 62,5, которая выступает следующим сопротивлением. Также сопротивление американской валюте может оказать среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от сентябрьских максимумов и проходящий в районе 63 рублей.
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