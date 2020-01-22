На российский рынок вернется оптимизм - ИК "Фридом Финанс"

Судя по динамике фьючерсов на американских площадках в среду, на российский рынок в конце недели может вернуться определенный оптимизм, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Информационный фон может улучшиться после выхода квартальных отчетностей в США.

Эксперт не исключает роста на торгах в четверг. Ожидаемый диапазон по закрытию сессии 23 января для индекса Мосбиржи: 3135-3200 пунктов, для пары USD/RUB: 61,60-62,35.

"Индекс Мосбиржи к 17:30 снизился на 0,8%, - комментирует Александр Осин. - Рынок отыгрывает информацию с сенатского судебного разбирательство в рамках процедуры импичмента Трампа. Вчера в Сенате прошло голосование по процедурному вопросу привлечения в процесс доказательств и свидетелей. По его итогам демократам, инициировавшим процесс импичмента, не удалось провести свои предложения через Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам. Еще один фактор риска для покупателей - информация о том, что китайская Комиссия по надзору и администрированию системы управления активами запретила госкомпаниям спекулятивные операции с сырьевыми и финансовыми деривативами. Впрочем, по оценкам Reuters, влияние этого запрета будет ограниченным, так как данный сегмент вложений уже давно является объектом активного государственного регулирования в КНР".

Лучше рынка выглядят акции Алросы. Глава Якутии Айсен Николаев обсуждает с федеральным руководством РФ идею о возможности возобновления покупок алмазного сырья в Гохран, которые практиковались в 2008-2009 гг. Объем этих покупок оценивается в $0,5-1 млрд, что эквивалентно от 1/8 до 1/4 от годовой добычи Алросы. Эти операции, по мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", призваны нивелировать риски, связанные с выплатой дивидендов при ухудшении ситуации на рынке алмазов или с проблемами в бюджете Якутии.

Среди лидеров снижения на фоне негативной динамики биржевых цен на газ оказались бумаги НОВАТЭКа. "Удешевление газа обусловлено сезонными факторами: цены на него в январе в среднем снижаются на 3% м/м, - указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Также оно объясняется зависимостью газового рынка от действий инвестиционных компаний, которые представляют интересы стран и организаций потребителей. Тем не менее средний прирост цен на натуральный газ в мире с 2002-го по 2019 год составляет 3%, несмотря на кризис 2008 года и существенное замедление темпов роста ВВП начиная с 2012-го. В ближайшие годы возможно ускорение роста цен. В товарном сегменте оно необходимо, поскольку сдерживание инфляции привело к нехватке инвестирования, оценочные дефициты на рынке сырья участились. Сверхмягкая политика центробанков в 2008-2016 годы с запаздыванием также создает инфляционные риски и способствует активизации их хеджирования с помощью инвестиций на рынке сырья".