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22 января 2020 года 18:16
На российский рынок вернется оптимизм - ИК "Фридом Финанс"
Судя по динамике фьючерсов на американских площадках в среду, на российский рынок в конце недели может вернуться определенный оптимизм, говорится в комментарии аналитика управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Информационный фон может улучшиться после выхода квартальных отчетностей в США. Эксперт не исключает роста на торгах в четверг. Ожидаемый диапазон по закрытию сессии 23 января для индекса Мосбиржи: 3135-3200 пунктов, для пары USD/RUB: 61,60-62,35. "Индекс Мосбиржи к 17:30 снизился на 0,8%, - комментирует Александр Осин. - Рынок отыгрывает информацию с сенатского судебного разбирательство в рамках процедуры импичмента Трампа. Вчера в Сенате прошло голосование по процедурному вопросу привлечения в процесс доказательств и свидетелей. По его итогам демократам, инициировавшим процесс импичмента, не удалось провести свои предложения через Сенат, большинство в котором принадлежит республиканцам. Еще один фактор риска для покупателей - информация о том, что китайская Комиссия по надзору и администрированию системы управления активами запретила госкомпаниям спекулятивные операции с сырьевыми и финансовыми деривативами. Впрочем, по оценкам Reuters, влияние этого запрета будет ограниченным, так как данный сегмент вложений уже давно является объектом активного государственного регулирования в КНР". Лучше рынка выглядят акции Алросы. Глава Якутии Айсен Николаев обсуждает с федеральным руководством РФ идею о возможности возобновления покупок алмазного сырья в Гохран, которые практиковались в 2008-2009 гг. Объем этих покупок оценивается в $0,5-1 млрд, что эквивалентно от 1/8 до 1/4 от годовой добычи Алросы. Эти операции, по мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", призваны нивелировать риски, связанные с выплатой дивидендов при ухудшении ситуации на рынке алмазов или с проблемами в бюджете Якутии. Среди лидеров снижения на фоне негативной динамики биржевых цен на газ оказались бумаги НОВАТЭКа. "Удешевление газа обусловлено сезонными факторами: цены на него в январе в среднем снижаются на 3% м/м, - указывает аналитик ИК "Фридом Финанс". - Также оно объясняется зависимостью газового рынка от действий инвестиционных компаний, которые представляют интересы стран и организаций потребителей. Тем не менее средний прирост цен на натуральный газ в мире с 2002-го по 2019 год составляет 3%, несмотря на кризис 2008 года и существенное замедление темпов роста ВВП начиная с 2012-го. В ближайшие годы возможно ускорение роста цен. В товарном сегменте оно необходимо, поскольку сдерживание инфляции привело к нехватке инвестирования, оценочные дефициты на рынке сырья участились. Сверхмягкая политика центробанков в 2008-2016 годы с запаздыванием также создает инфляционные риски и способствует активизации их хеджирования с помощью инвестиций на рынке сырья".
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22 января 2020 года 16:01
Следующей целью по акции Boeing станет уровень $300, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Котировки Boeing продолжают движение вниз. Как и ожидалось, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, получение разрешения на полеты 737 MAX откладывается, возможно, до лета. Об этом... читать дальше
.22 января 2020 года 15:03
IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Отчет IBM за четвертый квартал показал, что дорогостоящая покупка RedHat начинает приносить свои плоды, а это, в свою очередь, улучшает перспективы выручки. Компания... читать дальше
.22 января 2020 года 13:38
Потенциальные риски пандемии могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти - Sberbank CIB
Потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти, так как в последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, говорится в обзоре... читать дальше
.22 января 2020 года 10:55
Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым... читать дальше
.22 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.22 января 2020 года 09:19
Волатильность нефти в последнее время резко упала, и поводов для сильных движений нет. Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ждет продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 доллара за баррель. читать дальше
.22 января 2020 года 09:00
Аналитики Промсвязьбанка ждут, что в среду нефть будет торговаться в диапазоне 64-66 долларов/баррель, сообщается в комментарии банка. Нефть Brent продолжает оставаться на уровнях чуть выше 64 долларов/баррель. "Как мы и ожидали, опасения нехватки нефти из-за форс-мажора в Ливии оказались... читать дальше
.21 января 2020 года 18:22
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но... читать дальше
.21 января 2020 года 14:30
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. Темпы роста ВВП Китая в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0%, что означает рост на 6,1% за весь прошлый год, в соответствии с целевыми значениями... читать дальше
.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
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