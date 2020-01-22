Российский рынок акций неумолимо входит в техническую коррекцию - "ФИНАМ"

Российский рынок неумолимо входит в техническую коррекцию, индекс Мосбиржи снижается на 0,9%, валютный индекс РТС на 1%, отмечается в комментарии директора по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослава Кабакова.

"Поводом для коррекции стало сразу несколько причин: это и не радужные отчеты российских металлургов, и понижение прогноза со "стабильного" на "негативный" по рейтингу долгосрочного дефолта Русала агентством Fitch Ratings, - указывает эксперт. - Добавим сюда крепнущий союз Китая и США, договоренности по поставкам углеводородов в "поднебесную" в ущерб поставкам России и вероятность развития аналогичной ситуации в Европе - очевидно, что инвестору в российские активы есть, о чем волноваться. И, конечно, добавляют нервозности действия Минфина по покупке валюты с рынка, рубль продолжает слабеть, сегодня рубль протестировал уровень 62 за доллар и, видимо, самое интересное впереди".