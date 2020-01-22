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22 января 2020 года 16:54
"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Аэрофлота на 15%, подтвердив рейтинг "покупать"
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT) со 130 рублей до 150 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Аналитики скорректировали модель оценки "Аэрофлота" и ожидают хороших показателей от этой компании на фоне снижения цен на топливо и укрепления рубля. По оценкам экспертов, в IV квартале 2019 года EBITDA "Аэрофлота" вырастет на 23%. Начало 2020 года тоже было хорошим для компании, отмечают аналитики, прогнозируя роста ее EBITDA по итогам текущего года на 20% и по итогам 2021 года на 15%. Как говорится в обзоре, "ВТБ Капитал" ждет роста дивидендов по акциям "Аэрофлота". По расчетам аналитиков инвестбанка, дивидендная доходность акций авиаперевозчика с 4% за 2019 год вырастет до 8% для 2020 года (дивидендная доходность международных аналогов составляет около 0-2%). По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Аэрофлота", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 126,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 114,1 рубля за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Аэрофлот
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22 января 2020 года 16:01
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.22 января 2020 года 13:38
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.22 января 2020 года 09:39
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.22 января 2020 года 09:19
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.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
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