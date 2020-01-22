Текущая слабость рубля, скорее всего - временное явление коррекции - "Открытие Брокер"

Текущая слабость рубля, скорее всего - временное явление коррекции после блестящего 2019 года, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль слабел на ожиданиях роста проинфляционных действий правительства. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3985 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась на уровне 6,30%, недельная - 6,38%, а месячная - 6,42%.

Минфин в среду проводит аукционы ОФЗ. На первом из них инвесторам были предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года. Удалось разместить бумаги на 58,419 млрд рублей по номиналу при спросе 98,799 млрд рублей по номиналу и средневзвешенной доходности 5,97%. Иными словами, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, аукцион прошёл более чем убедительно, учитывая различные сомнения рынка по поводу действий нового правительства. "Впрочем, если вспомнить статистику внешнего долга РФ, то его объём вовсе не предполагает каких-либо рисков дефолта. Поэтому текущая слабость рубля, скорее всего - временное явление коррекции после блестящего 2019 года", - пишет А. Кочетков.