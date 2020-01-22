Следующей целью акции Boeing станет уровень $300 - ИК "Фридом Финанс"

Следующей целью по акции Boeing станет уровень $300, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

Котировки Boeing продолжают движение вниз. Как и ожидалось, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, получение разрешения на полеты 737 MAX откладывается, возможно, до лета. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Boeing. Между тем Федеральное авиационное агентство (FAA) утверждает, что временные рамки для завершения работы над сертификацией не установлены.

"Наш прогноз относительно необходимости заимствований оправдался. Минимальная сумма, в которой нуждается компания в настоящий момент - это $10 млрд. Главный вопрос - зачем сейчас компания ищет эти деньги, не назревают ли более серьезные проблемы. Мы считаем, что большая часть новых расходов связана с наращиванием запасов, также очевидно влияние недополученной прибыли. Boeing может потребоваться поддержать своих поставщиков, оплачивая по предоплате часть поставок, которые должны были происходить после декабря 2019 года, но ввиду приостановки производства 737 MAX отменены. Это обезопасит компанию от судебных исков и сохранит технологическую базу поставщиков, некоторые из которых, например Spirit AeroSystems, оказались в тяжелом финансовом положении", - пишет Е. Миронюк.

В Boeing не сомневаются в безопасном возвращении модели в эксплуатацию. И это не просто оптимистичные прогнозы, призванные успокоить инвесторов. Это важнейшее решение для американской авиационной отрасли в целом, обращает внимание специалист ИК. А согласно заявлению министра торговли Уилбура Росса, проблемы Boeing, вероятно, уже привели к снижению ВВП страны на 0,4%. Таким образом, сертификация 737 MAX становится принципиальным вопросом для властей США.

Сейчас в авиационной отрасли нарастает дефицит новых самолетов. Boeing недопоставил уже более 800 авиалайнеров. Основные поставщики Boeing, такие как General Electric и Spirit AeroSystems, также теряют в капитализации. Столь серьезный резонанс для американской экономики заставит FAA ускорить тесты и процедуру сертификации. "Тем не менее, следующей целью по акции Boeing (BA) станет уровень $300", - указывает аналитик ИК "Фридом Финанс".