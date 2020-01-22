"БКС Глобал Маркетс" открыл новую торговую идею "Шорт в GDR "Магнита" (MOEX: MGNT), сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Дмитрия Скрябина и Марии Лукиной.

"Мы открываем торговую идею "Шорт в GDR "Магнита" после чрезмерного роста котировок на 16% с 15 января. Мы ожидаем, что до конца февраля бумаги ритейлера подешевеют на 10% против РТС, что соответствует нашей долгосрочной фундаментальной рекомендации "держать".

Как говорится в обзоре, "Магнит" представил позитивные операционные результаты за последние две недели перед новогодними праздниками (17-31 декабря 2019 года), в то же время, отмечают эксперты, "в четвертом квартале 2019 года ритейлер предположительно увеличил инвестиции в промоакции (как это сделал X5), что могло оказать давление на маржу и не позволить достичь ориентира менеджмента по рентабельности EBITDA на 2019 год (6,5%)".

Кроме того, по мнению аналитиков, эффект от новых мер социальной поддержки для ритейлеров будет минимальным.