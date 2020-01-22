Избежать перехода к более серьезной коррекции индексов, вероятно, удастся лишь при возобновления уверенных покупок в США - ИК "Велес Капитал"

Избежать перехода к более серьезной коррекционной фазе фондовых индексов, вероятно, удастся лишь в случае возобновления уверенных покупок в США, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии среды не смогли удержаться в "плюсе" и стремились к поддержкам 3180 и 1620 пунктов, завершение дня ниже которых будет говорить о перспективах коррекции в район 3160 и 1600 пунктов соответственно. Избежать перехода к более серьезной коррекционной фазе, вероятно, удастся лишь в случае возобновления уверенных покупок в США. Последнее на данный момент, несмотря на позитивные комментарии Трампа и Мнучина в Давосе, находится под вопросом", отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.