IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году - ИК "Фридом Финанс"

IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Отчет IBM за четвертый квартал показал, что дорогостоящая покупка RedHat начинает приносить свои плоды, а это, в свою очередь, улучшает перспективы выручки. Компания отчиталась прибылью $4,11 на акцию, что оказалось лучше прогнозов и способствовало росту акций после закрытия торгов 21 января.

"Выручка компании повысилась на скромные 0,1%, до $21,8 млрд, - указывает Ален Сабитов. - Но даже небольшой рост радует инвесторов после пяти подряд кварталов, когда показатель двигался вниз. Повышение выручки может стать переломным моментом для компании после нескольких лет отставания от технологических лидеров. IBM пропустила развитие облачных технологий, которое снизило глобальный спрос на физические сервера, и теперь, как говорится, пытается запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Негативная динамика доходов отразилась и на цене акций, которые также находятся в "медвежьем" тренде с 2012-го. Однако благодаря приобретению Red Hat за $34 млрд выручка компании имеет шансы подняться до 3% в 2020 году".

Red Hat является главной надеждой для компании и, судя по результатам последнего квартала, эта надежда не напрасна, полагает эксперт ИК "Фридом Финанс". Главным драйвером роста общей выручки стал сегмент облачных и когнитивных систем, который включает Red Hat. Доходы этого направления выросли на 8,7%, до $7,2 млрд. Успех облачного направления позволил компенсировать снижение выручки от технологических сервисов. Компания остается далеко позади лидеров Microsoft и Amazon, но позитивная тенденция позволяет ожидать сокращения этого отставания.

"Стоит отметить и рост выручки на 16%, до $3 млрд, в сегменте "железа", что может служить косвенным подтверждением восстановления мировой экономики. Спрос на аппаратные продукты традиционно носит циклический характер, и признаки его усиления сигнализируют о начале фазы роста после спада. Таким образом, облачные сервисы дают надежду для бизнеса IBM. Приобретение Red Hat, на наш взгляд, способно развернуть динамику выручки в положительную сторону в 2020 году, что улучшает перспективы для акций. Рано говорить о том, что акции компании могут оцениваться по высоким мультипликаторам MSFT или AMZN, но улучшенные перспективы для свободного денежного потока оставляют акциям потенциал роста. Наша целевая цена по бумагам IBM составляет $155 на горизонте года", - заключает аналитик ИК "Фридом Финанс".