Газпромбанк улучшил прогноз курса рубля в 2020г и ожидает 63 руб./$1 в среднем по году (предыдущий прогноз 65 руб./$1), говорится в обзоре экономиста банка Сергея Коныгина. При этом, согласно новым расчетам эксперта, курс национальной валюты в I квартале текущего года составит в среднем около 61,8 руб./$1.

"Динамика курса рубля в последние месяцы оказалась лучше, чем мы ожидали, - отмечает Сергей Косыгин. - Ключевыми факторами, оказавшими влияние на валютный рынок, являются: крупные налоговые платежи экспортеров в условиях роста цен на нефть;

расширение профицита текущего счета в зимний период; выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями; сохранение притока капитала со стороны нерезидентов в ОФЗ".

Кроме того, благодаря подписанию первой фазы торговой сделки между США и Китаем улучшился геополитический фон. "Вследствие наличия вышеуказанных факторов мы ожидаем, что курс рубля в 1-2К20 будет более крепким, чем мы предполагали в 4К19, и составит в среднем 62,0 руб. за долл. В 2П20 мы ожидаем коррекцию курса рубля до 63–65 руб. за долл., связанную с возможным охлаждением интереса нерезидентов к рынку ОФЗ. Также президентские выборы в США в конце 2020 г. могут усилить волатильность на валютных рынках, провоцируя глобальный risk-off. В среднем по году мы ожидаем 63,0 руб. за долл. (наш предыдущий прогноз – 65,0 руб. за долл.)", - прогнозирует эксперт Газпромбанка.