ВТБ Капитал поднял оценку бумаг золотодобывающих компаний РФ на 20-41%, повысил рекомендацию для акций HGM до "покупать"

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций Highland Gold Mining (HGM) рекомендация была повышена с "продавать" до "покупать". Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменения: "держать" для акций и GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций Polymetal (MOEX: POLY), "покупать" для акций Petropavlovsk.

Прогнозные цены для бумаг "Полюса", Polymetal, HGM и Petropavlovsk были повышены аналитиками на 31%, 30%, 20% и 41%, до $68, 14 фунтов стерлингов, 2,40 фунта стерлинга и 24 пенсов за штуку соответственно.

Как говорится в обзоре, эксперты подняли свой прогноз цены на золото в 2020 году на 10% - с $1380 за унцию до $1513 за унцию.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Highland Gold (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 2,4 (текущая цена - 1,83), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Полюс - 68 (текущая цена - 60,3), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Полюс (для акций, цены в рублях) - 8400 (текущая цена - 7385), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Petropavlovsk (для акций, цены в пенсах) - 24 (текущая цена - 12,94), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 14 (текущая цена - 12,61), рекомендация - держать.