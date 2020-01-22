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Главная / Аналитикам / Аналитика / ВТБ Капитал поднял оценку бумаг золотодобывающих компаний РФ на 20-41%, повысил рекомендацию для акций HGM до "покупать"
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22 января 2020 года 14:24
ВТБ Капитал поднял оценку бумаг золотодобывающих компаний РФ на 20-41%, повысил рекомендацию для акций HGM до "покупать"
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций Highland Gold Mining (HGM) рекомендация была повышена с "продавать" до "покупать". Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменения: "держать" для акций и GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций Polymetal (MOEX: POLY), "покупать" для акций Petropavlovsk. Прогнозные цены для бумаг "Полюса", Polymetal, HGM и Petropavlovsk были повышены аналитиками на 31%, 30%, 20% и 41%, до $68, 14 фунтов стерлингов, 2,40 фунта стерлинга и 24 пенсов за штуку соответственно. Как говорится в обзоре, эксперты подняли свой прогноз цены на золото в 2020 году на 10% - с $1380 за унцию до $1513 за унцию. Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США): Прогнозная цена Highland Gold (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 2,4 (текущая цена - 1,83), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Полюс - 68 (текущая цена - 60,3), рекомендация - держать; Прогнозная цена Полюс (для акций, цены в рублях) - 8400 (текущая цена - 7385), рекомендация - держать; Прогнозная цена Petropavlovsk (для акций, цены в пенсах) - 24 (текущая цена - 12,94), рекомендация - покупать; Прогнозная цена Polymetal (для акций, цены в фунтах стерлингов) - 14 (текущая цена - 12,61), рекомендация - держать.
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Компании упоминаемые в новости: Highland Gold Mining, Полюс, Petropavlovsk, Polymetal Int
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