Размещение нового выпуска старших еврооблигаций МКБ будет привлекательно при доходности выше 5,0% - Sberbank CIB

Размещение нового выпуска старших еврооблигаций МКБ будет привлекательно при доходности выше 5,0%, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Московский кредитный банк (МКБ) в начале завершил встречи с инвесторами и теперь готовится к размещению старших пятилетних еврооблигаций в формате RegS/144A. "Облигации МКБ всех видов, включенных в структуру его капитала, в конце прошлого года показали результаты лучше рынка вслед за привлечением капитала и выкупом младшего долга, что также происходило на фоне растущего спроса на бумаги с более высокой доходностью, - отмечает аналитик Sberbank CIB Екатерина Сидорова. - Старшие долларовые облигации МКБ с погашением в июне 2024 года котируются с доходностью к погашению 4,5% (Z-спред 285 б. п.), при этом старшие выпуски МКБ торгуются со спредом 130-150 б. п. к старшим бумагам российских квазисуверенных банков на среднем участке кривой".

По мнению экспертов Sberbank CIB, это не оставляет им значительного потенциала дальнейшего сужения спреда с учетом кредитного профиля банка (для сравнения, в начале октября 2019 года, до привлечения капитала, старшие облигации МКБ торговались со спредом 220-250 б. п. к бумагам квазисуверенных банков). К тому же после завершения привлечения акционерного капитала мы пока не ожидается существенных фундаментальных катализаторов, которые бы оправдывали сужение спредов облигаций банка.

"Исторически МКБ размещал еврооблигации с премией по доходности ко вторичному рынку (последний раз в начале 2019 года, когда банк разместил старшие облигации в долларах и евро с доходностью существенно выше, чем у торгуемых бумаг). Как отмечалось раньше, отсутствие российских коммерческих банков в синдикате нового выпуска может привести к несколько более высокой премии за первичное размещение по сравнению со средними значениями при недавних размещениях российского корпоративного и банковского долга. В целом мы считаем, что в ходе предстоящего размещения старшие еврооблигации МКБ будут привлекательны при доходности выше 5,0%", - заключает Екатерина Сидорова.