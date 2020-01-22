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22 января 2020 года 13:38
Потенциальные риски пандемии могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти - Sberbank CIB
Потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти, так как в последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, говорится в обзоре Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. По оценкам аналитиков инвестбанка, в среду потенциал роста цен на нефть будет ограничен из-за опасений относительно спроса (в связи с распространением коронавируса в Китае), и, кроме того, рынок практически проигнорировал перебои с поставками из Ливии на фоне достаточно высокого глобального предложения. "Мы полагаем, что котировки Брент, вероятнее всего, сегодня ближе к вечеру протестируют уровень поддержки $63,95/барр", - пишут они. Во вторник в первой половине дня фьючерсы Брент ближайшего месяца поставки подешевели более чем на $1/барр. и почти пробили уровень $64/барр. из-за опасений относительно спроса на нефть в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, отмечается в обзоре Sberbank CIB. Уже подтверждено, что от вируса погибли девять человек, вчера стало известно, что был зафиксирован первый случай подобного заболевания в США. "Коронавирус передается от человека к человеку, и участники рынка опасаются, что экономический ущерб от эпидемии может быть сопоставим с последствиями эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, - подчеркивает аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. - Ситуацию осложняет то, что вспышка вируса произошла в преддверии китайского Нового года (который начнут отмечать в пятницу), когда миллионы граждан КНР активно совершают поездки как внутри страны, так и за границу. В связи с повышенным риском заражения может сократиться активность поездок, что приведет к сокращению спроса на авиационное топливо. Если последствия от распространения нового вируса будут такими же, как при эпидемии атипичной пневмонии, от которой погибли почти 800 человек, спрос на авиационный керосин может сократиться примерно на 0,2 млн барр./сут. (сейчас глобальный показатель составляет около 7,5 млн барр./сут.)". В последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, поэтому Михаил Шейбе полагает, что потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на нефтяные котировки. Помимо этого, участников нефтяного рынка обнадежило то, что во главе российского Минэнерго остался Александр Новак. "Это переназначение повышает вероятность того, что в дальнейшем сохранится целостность механизма ОПЕК+ по поддержанию баланса на рынке, - отмечается в обзоре Sberbank CIB. - Фьючерсы Брент на ближайший месяц поставки завершили торги на отметке $64,59/барр., т. е. на $0,61 ниже итогового уровня предыдущего дня". Значимых макроэкономических публикаций в среду почти не будет. В ночь на четверг выйдет еженедельная статистика Американского института нефти (API) по товарным запасам нефти в США - сроки ее публикации были сдвинуты из-за того, что в понедельник отмечался День Мартина Лютера Кинга. По оценкам экспертов Sberbank CIB, в среду потенциал роста цен на нефть будет ограничен из-за опасений относительно спроса (в связи с распространением коронавируса в Китае), и, кроме того, рынок практически проигнорировал перебои с поставками из Ливии на фоне достаточно высокого глобального предложения. Аналитики полагают, что котировки Брент, вероятнее всего, ближе к вечеру протестируют уровень поддержки $63,95/барр.
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