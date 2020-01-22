ВТБ Капитал поднял оценку бумаг золотодобывающих компаний РФ на 20-41%, повысил рекомендацию для акций HGM до "покупать"

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для акций Highland Gold Mining (HGM) рекомендация была повышена с "продавать" до "покупать". Рекомендации для бумаг других компаний сектора были оставлены без изменения: "держать" для акций и GDR ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) и акций Polymetal (MOEX: POLY), "покупать" для акций Petropavlovsk.

Прогнозные цены для бумаг "Полюса", Polymetal, HGM и Petropavlovsk были повышены аналитиками на 31%, 30%, 20% и 41%, до $68, 14 фунтов стерлингов, 2,40 фунта стерлинга и 24 пенсов за штуку соответственно.