Фундаментальные факторы продолжат оказывать давление на рубль в среднесрочной перспективе - Банк "Санкт-Петербург"

Фундаментальные факторы продолжат оказывать давление на рубль в среднесрочной перспективе, говорится в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

"Российские активы не участвуют в восстановлении вместе с американскими и азиатскими индексами. Рубль продолжает немного ослабляться - 61,95 руб./$. Рубль фактически уже растерял укрепление, которое произошло в начале года. Мы не думаем, что в ближайшее время курс вырастет существенно выше 62 руб./$, но фундаментальные факторы продолжат оказывать давление на национальную валюту в среднесрочной перспективе", - отмечают эксперты банка.