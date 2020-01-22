Рубль имеет шансы немного восстановить позиции при умеренном улучшении внешнего фона - "Нордеа банк"

Рубль остается стабильным на старте торгов в среду вблизи отметок 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро, имея шансы немного восстановить позиции при умеренном улучшении внешнего фона, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Ухудшение настроений на глобальных площадках накануне на фоне вспышки коронавируса в Китае затронуло большинство валют развивающихся стран. Их индекс накануне терял около 0,3%, отмечается в обзоре банка. Большинство валют развивающихся стран оказались в краской зоне. Исключение составили лишь польский злотый и южноафриканский ранд.

"Сообщения о новых назначениях в Правительстве не вызвали значимой реакции на российском валютном рынке. Внешний фон, похоже, вновь оказывается более важен для динамики рубля, чем внутренние факторы. Сегодня предстоит первый аукцион по размещению ОФЗ после перестановок в Правительстве. Спрос на бумаги будет важным индикатором для оценки реакции инвесторов на политические события и на возможные изменения бюджетной политики в свете анонсированных мер социальной поддержки", - отмечают эксперты "Нордеа банка".