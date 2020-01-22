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22 января 2020 года 12:37
Рубль имеет шансы немного восстановить позиции при умеренном улучшении внешнего фона - "Нордеа банк"
Рубль остается стабильным на старте торгов в среду вблизи отметок 61,8 в паре с долларом и 68,5 в паре с евро, имея шансы немного восстановить позиции при умеренном улучшении внешнего фона, говорится в обзоре "Нордеа банка". Ухудшение настроений на глобальных площадках накануне на фоне вспышки коронавируса в Китае затронуло большинство валют развивающихся стран. Их индекс накануне терял около 0,3%, отмечается в обзоре банка. Большинство валют развивающихся стран оказались в краской зоне. Исключение составили лишь польский злотый и южноафриканский ранд. "Сообщения о новых назначениях в Правительстве не вызвали значимой реакции на российском валютном рынке. Внешний фон, похоже, вновь оказывается более важен для динамики рубля, чем внутренние факторы. Сегодня предстоит первый аукцион по размещению ОФЗ после перестановок в Правительстве. Спрос на бумаги будет важным индикатором для оценки реакции инвесторов на политические события и на возможные изменения бюджетной политики в свете анонсированных мер социальной поддержки", - отмечают эксперты "Нордеа банка".
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22 января 2020 года 16:01
Следующей целью по акции Boeing станет уровень $300, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Котировки Boeing продолжают движение вниз. Как и ожидалось, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, получение разрешения на полеты 737 MAX откладывается, возможно, до лета. Об этом... читать дальше
.22 января 2020 года 15:03
IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Отчет IBM за четвертый квартал показал, что дорогостоящая покупка RedHat начинает приносить свои плоды, а это, в свою очередь, улучшает перспективы выручки. Компания... читать дальше
.22 января 2020 года 13:38
Потенциальные риски пандемии могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти - Sberbank CIB
Потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти, так как в последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, говорится в обзоре... читать дальше
.22 января 2020 года 10:55
Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым... читать дальше
.22 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.22 января 2020 года 09:19
Волатильность нефти в последнее время резко упала, и поводов для сильных движений нет. Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ждет продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 доллара за баррель. читать дальше
.22 января 2020 года 09:00
Аналитики Промсвязьбанка ждут, что в среду нефть будет торговаться в диапазоне 64-66 долларов/баррель, сообщается в комментарии банка. Нефть Brent продолжает оставаться на уровнях чуть выше 64 долларов/баррель. "Как мы и ожидали, опасения нехватки нефти из-за форс-мажора в Ливии оказались... читать дальше
.21 января 2020 года 18:22
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но... читать дальше
.21 января 2020 года 14:30
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. Темпы роста ВВП Китая в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0%, что означает рост на 6,1% за весь прошлый год, в соответствии с целевыми значениями... читать дальше
.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
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