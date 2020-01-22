"ВТБ Капитал" поднял оценку акций ЛСР на 14%, подтвердив рекомендацию "покупать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) на 14% - до 1050 рублей за штуку в связи с переносом границы прогнозирования, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Для акций ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) аналитики по-прежнему дают рекомендацию "покупать" (по мнению экспертов, это наиболее привлекательная бумага в секторе; компания опережает конкурентов по эффективности и темпам роста бизнеса), а для глобальных депозитарных расписок (GDR) Etalon - "держать".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена ПИК (цена в рублях) - 500,00 (текущая цена - 409,70), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР (акции, цена в рублях) - 1050,00 (текущая цена - 894,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛСР - 3,30 (текущая цена - 2,81), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Etalon - 2,00 (текущая цена - 1,90), рекомендация - держать.