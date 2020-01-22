Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены - "Нордеа банк"

Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым активам на глобальных площадках. Контракты на Brent в моменте теряют около 0,4% и торгуются вблизи отметки $64,3/bbl.

Определенное давление на нефтяной рынок продолжает оказывать страх дальнейшего распространения эпидемии коронавируса в Китае. Вирус может снизить число поездок китайцев внутри страны, которое традиционно растет во время празднования Нового года по лунному календарю (25 января), что способно несколько сократить спрос на нефть в КНР.

"В условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+ даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены. Отметим, что в среду в вечерние часы будут опубликованы данные от Американского института нефти по запасам сырья в Штатах. Ожидается рост запасов на 1 mb. В случае реализации этих ожиданий нефтяные котировки, вероятно, останутся под умеренным давлением", - указывают аналитики "Нордеа банка".