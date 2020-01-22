Ситуация для держателей обыкновенных акций ВТБ как минимум не должна ухудшиться - Уралсиб

Ситуация для держателей обыкновенных акций ВТБ как минимум не должна ухудшиться, говорится в обзоре Уралсиба.

"Комментарии Андрея Костина на Давосском форуме по возможным дивидендам группы за 2019 г., на наш взгляд, предполагают две возможные интерпретации: увеличение доли выплат по обыкновенным акциям относительно той, которая получалась бы при расчете равной доходности по всем типам акций (так ВТБ делал ранее) или выплату группой все же менее 50% прибыли, но сохранение выплаты по обыкновенным акциям на уровне, который был бы при распределении половины прибыли по старому принципу. В любом случае ситуация для держателей обыкновенных акций не должна ухудшиться относительно наших предыдущих допущений о выплате 50% прибыли с равной доходностью по всем видам акций исходя из средней цены обыкновенных акций за 2019 г., доходность при этом равнялась бы 9,6%, - пишет аналитик Наталия Березина. - Мы оцениваем доходность по обыкновенным акциям на уровне 10% или чуть выше. Считаем выплату всех 50% прибыли только по обыкновенным акциям нереалистичным сценарием (в этом случае дивидендная доходность равнялась бы порядка 15%) и скорее исходим из того, что доходность может оказаться немного выше тех 10%, которые мы предполагали ранее, что в любом случае умеренно позитивно для обыкновенных акций. Кроме того, А. Костин указал на отсутствие в ближайшее время конкретных планов по привлечению капитала 1-го уровня".