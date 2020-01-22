Промсвязьбанк ожидает сокращения премии в российских 10-летних евробондах к UST-10 до 115 б.п.

Аналитики Промсвязьбанка ожидают сокращения премии в российских 10-летних евробондах к UST-10 до 115 б.п., говорится в обзоре банка.

Снижение доходности UST-10 на 5 б.п. во вторник поддержало спрос на евробонды ЕМ. Доходность Russia`29 снизилась на 1 б.п., при этом премия к UST-10 расширилась до 119 б.п. за счет опережающего снижения доходности UST.

"В ближайшие дни мы ожидаем сокращения премии в российских 10-летних евробондах к UST-10 до 115 б.п. Спрос на российские евробонды обеспечивают ожидаемое сокращение внешнего долга в 2020 г. и приток ликвидности на глобальный рынок со стороны ФРС и ЕЦБ", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.