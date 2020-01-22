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22 января 2020 года 09:30
Вновь нет поводов для роста рубля - Промсвязьбанк
Внешним поводом для утренних продаж в рубле выступит динамика рынка энергоносителей, внутренним - сохранение давления на российскую валюту со стороны внутренних факторов в виде объемов покупок валюты по бюджетному правилу, сообщается в комментарии Промсвязьбанка. "Во вторник перед открытием нашего рынка для рубля сложился умеренно негативный внешний фон. И если основные валюты развивающихся стран в начале дня консолидируются у уровней закрытия вторника, то внешним поводом для продаж в рубле выступит динамика рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается, отступая в район 64,4 доллара за баррель. Учитывая это, а также сохранение давления на российскую валюту со стороны внутренних факторов в виде объемов покупок валюты по бюджетному правилу, мы ожидаем некоторого ослабления рубля в начале торгов. В дальнейшем, учитывая возможность снижения ближайшего фьючерса на нефть марки Brent к нижней границе диапазона 64-66, а также волны продаж в валютах EM, доллар в ходе сессии может предпринять попытку преодоления уровня 62 рубля, который выступает ближайшим сопротивлением, и закрепления в верхней части диапазона 61,5-62,5 рубля, - пишет главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. - Отметим, что, с технической точки зрения, на графике пары USD/RUB сформировался краткосрочный восходящий тренд, который в текущий момент выступает ближайшей поддержкой для американской валюты. В случае же преодоления уровня 62 рубля следующими сопротивлениями для доллара станут отметка 62,5 рубля и среднесрочный нисходящий тренд, берущий начало от максимумов сентября прошлого года и проходящий в текущий момент чуть ниже 63 рублей".
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22 января 2020 года 16:01
Следующей целью по акции Boeing станет уровень $300, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Котировки Boeing продолжают движение вниз. Как и ожидалось, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, получение разрешения на полеты 737 MAX откладывается, возможно, до лета. Об этом... читать дальше
.22 января 2020 года 15:03
IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Отчет IBM за четвертый квартал показал, что дорогостоящая покупка RedHat начинает приносить свои плоды, а это, в свою очередь, улучшает перспективы выручки. Компания... читать дальше
.22 января 2020 года 13:38
Потенциальные риски пандемии могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти - Sberbank CIB
Потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти, так как в последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, говорится в обзоре... читать дальше
.22 января 2020 года 10:55
Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым... читать дальше
.22 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.22 января 2020 года 09:19
Волатильность нефти в последнее время резко упала, и поводов для сильных движений нет. Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ждет продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 доллара за баррель. читать дальше
.22 января 2020 года 09:00
Аналитики Промсвязьбанка ждут, что в среду нефть будет торговаться в диапазоне 64-66 долларов/баррель, сообщается в комментарии банка. Нефть Brent продолжает оставаться на уровнях чуть выше 64 долларов/баррель. "Как мы и ожидали, опасения нехватки нефти из-за форс-мажора в Ливии оказались... читать дальше
.21 января 2020 года 18:22
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но... читать дальше
.21 января 2020 года 14:30
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. Темпы роста ВВП Китая в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0%, что означает рост на 6,1% за весь прошлый год, в соответствии с целевыми значениями... читать дальше
.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
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