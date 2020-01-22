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22 января 2020 года 09:37
Открытие фондовых торгов среды пройдет с ростом на 0,3-0,5% - Алор Брокер
Аналитики Алор Брокер ждут открытия фондовых торгов среды ростом на 0,3-0,5%, однако предупреждают, что к покупкам стоит относиться осторожнее. "Внешний фон перед открытием отечественного рынка акций складывается позитивный: американские фьючерсы прибавляют около полупроцента. Правда, 0,3% теряет нефть, но этот факт будет проигнорирован. Так что ждем открытия торгов ростом на 0,3-0,5%. Однако к покупкам стоит относиться осторожнее. С одной стороны, "быки" постоянно получают необходимые для роста "свежие" деньги, с другой, индекс Мосбиржи сильно перекуплен, и, как только финансовый поток иссякнет, коррекция обязательно завладеет рынком. Быть может, часть средств нужно направить во "второй эшелон", где масса интересных и еще не отыгранных идей", - пишет в своем комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.
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22 января 2020 года 16:01
Следующей целью по акции Boeing станет уровень $300, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Котировки Boeing продолжают движение вниз. Как и ожидалось, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Евгений Миронюк, получение разрешения на полеты 737 MAX откладывается, возможно, до лета. Об этом... читать дальше
.22 января 2020 года 15:03
IBM имеет шансы нарастить выручку до 3% в 2020 году, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Отчет IBM за четвертый квартал показал, что дорогостоящая покупка RedHat начинает приносить свои плоды, а это, в свою очередь, улучшает перспективы выручки. Компания... читать дальше
.22 января 2020 года 13:38
Потенциальные риски пандемии могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти - Sberbank CIB
Потенциальные риски пандемии (в том числе макроэкономические риски для всего Азиатско-Тихоокеанского региона) могут оказать непропорционально сильное давление на стоимость нефти, так как в последние годы инвесторы в основном опасались, что рост спроса на нефть замедлится, говорится в обзоре... читать дальше
.22 января 2020 года 10:55
Даже небольшие шоки спроса способны оказывать негативное влияние на нефтяные цены в условиях замедляющегося спроса на энергоносители и роста добычи нефти вне стран ОПЕК+, сообщается в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки продолжают снижаться, несмотря на улучшение "аппетита" к рисковым... читать дальше
.22 января 2020 года 09:39
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона уверенно поднимаются на торгах в среду. Цены на нефть опускаются в среду. читать дальше
.22 января 2020 года 09:19
Волатильность нефти в последнее время резко упала, и поводов для сильных движений нет. Аналитик Алор Брокер Алексей Антонов ждет продолжения торгов в диапазоне 64-65,5 доллара за баррель. читать дальше
.22 января 2020 года 09:00
Аналитики Промсвязьбанка ждут, что в среду нефть будет торговаться в диапазоне 64-66 долларов/баррель, сообщается в комментарии банка. Нефть Brent продолжает оставаться на уровнях чуть выше 64 долларов/баррель. "Как мы и ожидали, опасения нехватки нефти из-за форс-мажора в Ливии оказались... читать дальше
.21 января 2020 года 18:22
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но... читать дальше
.21 января 2020 года 14:30
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. Темпы роста ВВП Китая в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0%, что означает рост на 6,1% за весь прошлый год, в соответствии с целевыми значениями... читать дальше
.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
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