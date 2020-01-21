.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 января 2020 года 18:22
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но сохранил устойчивость. В то же время, запуск новых строительных проектов активизировался на фоне улучшения ситуации с ликвидностью. Рост продаж земельных участков также ускорился как в отношении площадей продаж, так и стоимости, указывает эксперт. За 2019 год темпы роста продаж недвижимости в Китае снизились до 6,5% с 12,2% в 2018 году, в то же время общая площадь проданных помещений снизилась незначительно (на 0,1% в годовом выражении). При этом темпы роста продаж жилой недвижимости также снизились, с 14,7% в 2018 году до 10,3% в 2019 году. "Темпы роста цен на жилье в Китае в декабре 2019 года остались в целом без изменений, хотя большее количество городов отчитались о росте цен в месячном исчислении, - отмечает Магдален Тео. - В целом, мы ожидаем, что рост цен на недвижимость в 2020 году будет замедляться на фоне снижения объемов продаж, несмотря на то, что по-прежнему низкое предложение должно оказать поддержку ценам. Государственная политика в секторе скорее всего останется сфокусированной на поддержании стабильности, при этом продолжатся ее корректировки на локальном уровне. Следует отметить, что проект закона по налогу на недвижимость, который рассматривался на Всекитайском собрании народных представителей последние несколько лет, может потенциально привести к риску негативного освещения в СМИ в марте, если станет известно о значительном прогрессе в этом вопросе". Тем не менее, принятие этого закона и его вступление в силу маловероятно в ближайшем будущем, полагает аналитик Julius Baer. В начале текущего года китайские застройщики использовали в своих интересах позитивные настроения на рынке, чтобы выпустить офшорные облигации с более длительными сроками погашения и более низкой доходностью. Это поспособствует удовлетворению их потребностей в рефинансировании и увеличит сроки погашения задолженностей в их долговых портфелях. "На фоне снижения темпов роста продаж недвижимости ведущие строительные компании в Китае продолжают наращивать долю рынка в процессе консолидации сектора. Мы сохраняем позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости на фоне по-прежнему устойчивых продаж и стабильной государственной политики. Мы продолжаем предпочитать эмитентов с хорошей репутацией и избегаем бумаги с длительным сроком погашения". - заключает Магдален Тео.
.
21 января 2020 года 14:30
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. Темпы роста ВВП Китая в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0%, что означает рост на 6,1% за весь прошлый год, в соответствии с целевыми значениями... читать дальше
.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
.21 января 2020 года 13:45
Julius Baer придерживается нейтрального краткосрочного прогноза по фунту стерлингов, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о выходе из Евросоюза при поддержке консервативного большинства должен быть одобрен уже в... читать дальше
.21 января 2020 года 12:22
Короткие позиции по парам евро/иена и фунт/иена могут стать хорошей торговой идеей на 2020 год - "ВТБ Капитал Форекс"
Короткие позиции по иеновым парам, в особенности по парам евро/иена и фунт/иена могут стать хорошей торговой идеей на 2020 год, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "Иеновые пары традиционно имеют хорошую корреляцию с "аппетитами" к риску, поскольку в рамках сделок carry trade... читать дальше
.21 января 2020 года 11:06
Сделка ОПЕК+ позволяет ценам на нефть оставаться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа банк"
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи сырья позволяет ценам на нефть оставаться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа банка". Нефтяные котировки в ходе утренних торгов вторника снижаются более чем на 1% в условиях ухудшения "аппетита" к рисковым активам. Контракты на... читать дальше
.21 января 2020 года 10:31
Нефтяные цены на текущей неделе могут продолжить восстановление и достигнуть отметки $66 за баррель Brent - "БКС "
Нефтяные цены на текущей неделе могут продолжить восстановление и достигнуть отметки $66 за баррель Brent, говорится в комментарии эксперта "БКС Брокер" Игоря Галактионова. По его мнению, риски со стороны предложения из стран Ближнего Востока могут привести к укреплению нефтяных цен в ожидании... читать дальше
.21 января 2020 года 10:16
Котировки нефти перешли к снижению, хотя информации об урегулировании ситуации в Ливии пока не было. Более того, страны ОПЕК сообщили о перевыполнении сделки по сокращению добычи на 145% в декабре. Снижение без особых поводов означает, что на повестку возвращаются опасения за текущий и будущий... читать дальше
.21 января 2020 года 09:45
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник. читать дальше
.21 января 2020 года 09:35
Нефть на снижении экспорта из Ливии вчера так и не смогла закрепиться выше 65,5 долларов за баррель, что открыло бы ей техническую дорогу в район 68 долларов. Поводов для сильного обесценивания "черного золота" также нет, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, и отметка 64 доллара за... читать дальше
.20 января 2020 года 19:38
Сейчас фокус внимания участников рынка нефти смещен на переговоры по урегулированию конфликта в Ливии, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Лидеры противоборствующих сторон Ливии согласны на продолжение переговоров, но пока из-за военных действий добыча снижается.... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.