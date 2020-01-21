Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но сохранил устойчивость. В то же время, запуск новых строительных проектов активизировался на фоне улучшения ситуации с ликвидностью.

Рост продаж земельных участков также ускорился как в отношении площадей продаж, так и стоимости, указывает эксперт. За 2019 год темпы роста продаж недвижимости в Китае снизились до 6,5% с 12,2% в 2018 году, в то же время общая площадь проданных помещений снизилась незначительно (на 0,1% в годовом выражении). При этом темпы роста продаж жилой недвижимости также снизились, с 14,7% в 2018 году до 10,3% в 2019 году.

"Темпы роста цен на жилье в Китае в декабре 2019 года остались в целом без изменений, хотя большее количество городов отчитались о росте цен в месячном исчислении, - отмечает Магдален Тео. - В целом, мы ожидаем, что рост цен на недвижимость в 2020 году будет замедляться на фоне снижения объемов продаж, несмотря на то, что по-прежнему низкое предложение должно оказать поддержку ценам. Государственная политика в секторе скорее всего останется сфокусированной на поддержании стабильности, при этом продолжатся ее корректировки на локальном уровне. Следует отметить, что проект закона по налогу на недвижимость, который рассматривался на Всекитайском собрании народных представителей последние несколько лет, может потенциально привести к риску негативного освещения в СМИ в марте, если станет известно о значительном прогрессе в этом вопросе".

Тем не менее, принятие этого закона и его вступление в силу маловероятно в ближайшем будущем, полагает аналитик Julius Baer. В начале текущего года китайские застройщики использовали в своих интересах позитивные настроения на рынке, чтобы выпустить офшорные облигации с более длительными сроками погашения и более низкой доходностью. Это поспособствует удовлетворению их потребностей в рефинансировании и увеличит сроки погашения задолженностей в их долговых портфелях.

"На фоне снижения темпов роста продаж недвижимости ведущие строительные компании в Китае продолжают наращивать долю рынка в процессе консолидации сектора. Мы сохраняем позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости на фоне по-прежнему устойчивых продаж и стабильной государственной политики. Мы продолжаем предпочитать эмитентов с хорошей репутацией и избегаем бумаги с длительным сроком погашения". - заключает Магдален Тео.