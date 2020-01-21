Уровень поддержки по индексу Мосбиржи в 3100 пунктов, возможно, будет протестирован уже к концу недели - ИК "ФИНАМ"

Уровень поддержки по индексу Мосбиржи в 3100 пунктов, возможно, будет протестирован уже к концу недели, сообщается в комментарии ИК "ФИНАМ".

"Российский рынок акций испытывает давление на фоне оттока ликвидности из рискованных активов. Индекс Мосбиржи снижается на 0,75%, валютный индекс РТС падает на 1,15%. Уровень поддержки по индексу Мосбиржи - 3100 пунктов. Весьма вероятно, что мы протестируем его уже к концу недели", - указывает директор по стратегии ИК "ФИНАМ" Ярослав Кабаков.