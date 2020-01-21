Риски развития нисходящей коррекции на рынке акций растут - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника cкорректировались вниз от достигнутых накануне пиков, а рублевый индикатор преодолел отметку 3200 пунктов. Риски развития нисходящей коррекции растут, считает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

Важным для мировых настроений будет настрой американских бирж после выходных: если инвесторы выкупят ожидаемую на открытии просадку, это будет говорить о неплохих шансах возвращения к покупкам, отмечает Е. Кожухова.