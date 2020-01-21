Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в районе 3185-3200 пунктов - БКС

Индекс Мосбиржи завершит торги вторника в районе 3185-3200 пунктов, говорится в комментарии "БКС Премьер".

"Во вторник российский рынок акций умеренно снижается на негативном внешнем фоне. Индекс Мосбиржи отступает от максимумов в район 3180-3200 пунктов, который выступает локальной зоной поддержки. В случае усиления коррекционных настроений индекс Мосбиржи может откатиться к отметкам 3080-3110 пунктов. Для формирования масштабной просадки, по нашему мнению, в текущих реалиях оснований нет. Индекс Мосбиржи завершит вторник в районе 3185-3200 пунктов, в среду ожидаем его движения в пределах 3175-3225 пунктов", - отмечает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.