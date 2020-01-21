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21 января 2020 года 14:30
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню
Julius Baer сохраняет нейтральную позицию по китайскому юаню, говорится в комментарии экономиста банка Софи Альтерматт. Темпы роста ВВП Китая в IV квартале 2019 года остались неизменными на уровне 6,0%, что означает рост на 6,1% за весь прошлый год, в соответствии с целевыми значениями правительства. Рост кредитования в декабре также сохранил стабильность и, вероятнее всего, покажет умеренный рост в ближайшие месяцы благодаря выверенному смягчению денежно-кредитной политики правительством. "Несмотря на то, что 2019 год оказался довольно слабым для китайской экономики, деловая активность в декабре указывает на стабилизацию темпов роста ВВП, - подчеркивает эксперт Julius Baer. - Промышленное производство, инвестиции и торговля показали улучшения, что позволило Китаю завершить IV квартал на более позитивной ноте. Мы ожидаем постепенную стабилизацию циклических экономических факторов в 2020 году благодаря продолжению выверенного смягчения денежно-кредитной политики, прохождению дна промышленным производством и деэскалации внешнеторгового конфликта между США и Китаем". Несмотря на ожидаемую стабилизацию, замедление структурного роста продолжится в течение 2020 года и далее, полагает Софи Альтерматт. Эксперт ожидает, что правительство будет сохранять осторожную позицию по поводу смягчения проводимой политики, чтобы поддержать экономику, уделяя особое внимание качеству роста, а не краткосрочным показателям. В частности, власти в Китае снизят официальное целевое значение роста в 2020 году до "около 6%". Прогноз Julius Baer по росту ВВП Китая в 2020 году на 5,8% соответствует такому целевому значению. "Что касается денежно-кредитной политики, что темпы роста объемов выданных кредитов в декабре остались неизменными, что говорит о вероятной стабилизации состояния рынка ссудных капиталов, - отмечает специалист банка. - В ближайшие месяцы мы ожидаем, что рост кредитования окажется умеренным в результате продолжения аккуратного смягчения политики Народным банком Китая (НБК). НБК снизил норму обязательных резервов 6 января до наступления сезонной нехватки ликвидности во время празднования Китайского нового года". На прошлой неделе китайский юань укрепился по отношению к доллару США до 6-месячных высот благодаря улучшению настроений на фоне подписания торгового соглашения, исключению юаня из списка манипуляторов валютным курсом в США и улучшению данных по деловой активности в декабре. "В целом, понижательное давление на валюту в ближайшем будущем, скорее всего, будет невысоким, учитывая деэскалацию внешнеторгового конфликта между Пекином и Вашингтоном и ожидаемую постепенную стабилизацию экономики в течение 2020 года. Фактор, который может оказать давление на китайскую валюту в этом году, связан с ожидаемым продолжением выверенного смягчения денежно-кредитной политики в Китае", - прогнозирует экономист Julius Baer.
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