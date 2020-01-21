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21 января 2020 года 14:09
Более существенное снижение фондовых рынков в ближайшие дни маловероятно - "БКС"
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых площадок во вторник является достаточным основанием для того, чтобы ожидать развития более существенного снижения рынков в ближайшие дни. "Ранее мы указывали, что считаем текущий рыночный оптимизм схожий с эйфорией чрезмерным. После подписания "Фазы-1" торговой сделки США и Китая риски возвращения сторон к торговой конфронтации сохраняются, равно как и риски продолжения и усиления замедления роста мировой экономики. На сохранение данных рисков указывают и обновлённые прогнозы МВФ - прогноз фонда по росту мировой экономики на 2020 год понижен до уровня 3,3% против 3,4% ожидаемых ранее. Аналогичное снижение оценок МВФ произошло и по американской экономике", - отмечает Антон Покатович. Реакция инвесторов в данных условиях на "вирусную" тему в КНР может быть показательной. По оценкам эксперта "БКС Премьер", текущее снижение аппетитов к покупке риска и фиксация прибыли происходят не только из-за опасения удара заболевания по Китаю, где под угрозой оказывается туристический сезон китайских новогодних праздников. "Мы не исключаем того факта, что также участники рынки могут сокращать свои позиции по группам рисковых активов из-за роста опасений того, что рынки "забрались" слишком высоко и могут находиться в зоне значительной перекупленности. Таким образом текущий новостной фон по Китаю может выступать "мини-триггером" для усталости инвесторов от рыночного роста", - указывает Антон Покатович. Тем не менее, для того, чтобы текущая коррекция фондовых площадок смогла развиться до более существенных масштабов, "вирусной" темы может оказаться недостаточно. "По нашим оценкам, в перспективе ближайших месяцев внимание рынка будет смещаться на "Фазу-2" в переговорах США и Китая, - полагает аналитик. - Опасения инвесторов могут снова вернуться к росту, если реалии вне вербальных интервенций обеих сторон (о том, что переговоры идут хорошо и стороны близки к компромиссу) окажутся более жесткими. Полагаем, что именно рост сомнений в успехах США и Китая по "Фазе-2" торговой сделки может стать одним из основных факторов для коррекции рынков в перспективе".
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