Julius Baer придерживается нейтрального краткосрочного прогноза по фунту стерлингов, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера.

Законопроект премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о выходе из Евросоюза при поддержке консервативного большинства должен быть одобрен уже в ближайшие дни. Вероятность выхода Великобритании из ЕС 31 января довольно высока, полагает эксперт Julius Baer.

"Несмотря на формальный выход, финальный формат торговых отношений между Лондоном и Брюсселем остается предметом для переговоров во время переходного периода, который продлится до конца текущего года, - прогнозирует Дэвид Мейер. - Учитывая очень амбициозную повестку, неизвестно, удастся ли в этот срок достигнуть подписания торгового соглашения. Сохраняются риски, что в силу вступит страховочный вариант решения по Ирландии, так называемый Brexit без торгового соглашения, при котором для основной территории Великобритании будут действовать общие нормы ВТО, что и станет итоговым внешнеторговым механизмом. Более того, даже подписание торгового соглашения может означать довольно "жесткий" Brexit, если оно будет касаться торговли лишь товарами, а не услугами, что вызовет дестабилизацию на рынке услуг".

Поскольку Brexit, вероятнее всего, завершится в более "жестком" формате, выход Великобритании станет причиной негативных последствий для экономики и, вероятнее всего, вынудит Банк Англии снизить ключевые ставки, считает экономист Julius Baer. "Учитывая, что эйфория по поводу политической стабильности рассеивается, а неопределенность, связанная с переходным периодом, будет вызывать волатильность на рынках, мы придерживаемся нейтрального краткосрочного прогноза по фунту стерлингов". - заключает Дэвид Мейер, экономист.