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21 января 2020 года 13:45
Julius Baer придерживается нейтрального краткосрочного прогноза по фунту стерлингов
Julius Baer придерживается нейтрального краткосрочного прогноза по фунту стерлингов, говорится в комментарии экономиста банка Дэвида Мейера. Законопроект премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о выходе из Евросоюза при поддержке консервативного большинства должен быть одобрен уже в ближайшие дни. Вероятность выхода Великобритании из ЕС 31 января довольно высока, полагает эксперт Julius Baer. "Несмотря на формальный выход, финальный формат торговых отношений между Лондоном и Брюсселем остается предметом для переговоров во время переходного периода, который продлится до конца текущего года, - прогнозирует Дэвид Мейер. - Учитывая очень амбициозную повестку, неизвестно, удастся ли в этот срок достигнуть подписания торгового соглашения. Сохраняются риски, что в силу вступит страховочный вариант решения по Ирландии, так называемый Brexit без торгового соглашения, при котором для основной территории Великобритании будут действовать общие нормы ВТО, что и станет итоговым внешнеторговым механизмом. Более того, даже подписание торгового соглашения может означать довольно "жесткий" Brexit, если оно будет касаться торговли лишь товарами, а не услугами, что вызовет дестабилизацию на рынке услуг". Поскольку Brexit, вероятнее всего, завершится в более "жестком" формате, выход Великобритании станет причиной негативных последствий для экономики и, вероятнее всего, вынудит Банк Англии снизить ключевые ставки, считает экономист Julius Baer. "Учитывая, что эйфория по поводу политической стабильности рассеивается, а неопределенность, связанная с переходным периодом, будет вызывать волатильность на рынках, мы придерживаемся нейтрального краткосрочного прогноза по фунту стерлингов". - заключает Дэвид Мейер, экономист.
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21 января 2020 года 18:22
Julius Baer сохраняет позитивную рекомендацию по китайским облигациям сектора недвижимости, говорится в комментарии аналитика банка Магдален Тео. Темпы роста продаж недвижимости в Китае значительно снизились в декабре прошлого года, при этом рост инвестиций в недвижимость стал более умеренным, но... читать дальше
.21 января 2020 года 14:30
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.21 января 2020 года 14:09
Умеренное снижение рыночных аппетитов к покупке риска наблюдается во вторник за счет активного новостного фона по Китаю, где зафиксирована вспышка коронавируса, отмечается в комментарии главного аналитика "БКС Премьер" Антона Покатовича. Тем не менее, эксперт не считает, что ослабление фондовых... читать дальше
.21 января 2020 года 12:22
Короткие позиции по парам евро/иена и фунт/иена могут стать хорошей торговой идеей на 2020 год - "ВТБ Капитал Форекс"
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.21 января 2020 года 11:06
Сделка ОПЕК+ позволяет ценам на нефть оставаться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа банк"
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.21 января 2020 года 10:31
Нефтяные цены на текущей неделе могут продолжить восстановление и достигнуть отметки $66 за баррель Brent - "БКС "
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.21 января 2020 года 10:16
Котировки нефти перешли к снижению, хотя информации об урегулировании ситуации в Ливии пока не было. Более того, страны ОПЕК сообщили о перевыполнении сделки по сокращению добычи на 145% в декабре. Снижение без особых поводов означает, что на повестку возвращаются опасения за текущий и будущий... читать дальше
.21 января 2020 года 09:45
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник. читать дальше
.21 января 2020 года 09:35
Нефть на снижении экспорта из Ливии вчера так и не смогла закрепиться выше 65,5 долларов за баррель, что открыло бы ей техническую дорогу в район 68 долларов. Поводов для сильного обесценивания "черного золота" также нет, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов, и отметка 64 доллара за... читать дальше
.20 января 2020 года 19:38
Сейчас фокус внимания участников рынка нефти смещен на переговоры по урегулированию конфликта в Ливии, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Лидеры противоборствующих сторон Ливии согласны на продолжение переговоров, но пока из-за военных действий добыча снижается.... читать дальше
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