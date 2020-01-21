Вероятно, курс задержится вблизи 62 руб./$, но потенциал дальнейшего ослабления сохранится - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль фактически растерял укрепление, которое произошло с начала года. Вероятно, курс задержится вблизи отметки в 62 руб./$, но потенциал дальнейшего ослабления сохранится, указывают аналитики банка "Санкт-Петербург".