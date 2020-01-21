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21 января 2020 года 12:22
Короткие позиции по парам евро/иена и фунт/иена могут стать хорошей торговой идеей на 2020 год - "ВТБ Капитал Форекс"
Короткие позиции по иеновым парам, в особенности по парам евро/иена и фунт/иена могут стать хорошей торговой идеей на 2020 год, сообщается в комментарии "ВТБ Капитал Форекс". "Иеновые пары традиционно имеют хорошую корреляцию с "аппетитами" к риску, поскольку в рамках сделок carry trade инвесторы используют иену как валюту фондирования для вложения в более высокодоходные валюты. Пара доллар/иена на прошлой неделе пробила отметку 110 (максимум с мая 2019 года) и продолжает находиться выше нее. Однако если всеобщая эйфория в какой-то момент закончится, доллар/иена пойдет на снижение (иена начнет расти). Пока ралли последних месяцев на фондовых рынках видится вполне себе обоснованным", - отмечает начальник аналитического отдела "ВТБ Капитал Форекс" Алексей Михеев. ФРС США всего лишь за четыре последних месяца нарастил баланс на 400 млрд долл., с 3,75 трлн долл. до 4,150 трлн долл., тем самым обратив вспять половину сокращения баланса, которое до этого происходило в течение двух лет. Но если подпитки рынка ликвидностью таким же темпом дальше наблюдаться не будет, а ФРС уже дала понять, что сокращает интервенции на рынке РЕПО с начала февраля, то "аппетиты" к риску начнут сокращаться. Хотя бы потому что фиксация прибыли в какой-то момент неизбежно произойдет. Так что короткие позиции по иеновым парам, в особенности по парам евро/иена и фунт/иена могут стать хорошей торговой идеей на этот год, считает А. Михеев.
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.20 января 2020 года 19:38
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