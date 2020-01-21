Сделка ОПЕК+ позволяет ценам на нефть оставаться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе - "Нордеа банк"

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи сырья позволяет ценам на нефть оставаться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Нефтяные котировки в ходе утренних торгов вторника снижаются более чем на 1% в условиях ухудшения "аппетита" к рисковым активам. Контракты на Brent торгуются вблизи отметки $64,6/bbl, WTI - $58/bbl.

"В понедельник стало известно, что страны ОПЕК+ в декабре исполнили сделку о сокращении добычи сырья на 145% от плана, снизив добычу на 1,7 mbd. Сделка ОПЕК+ позволяет ценам на нефть оставаться выше $60/bbl в долгосрочной перспективе", - отмечают аналитики "Нордеа банка".