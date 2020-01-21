Интерес к российской валюте продолжает исходить из дивидендных потоков - Росбанк

Интерес к российской валюте продолжает исходить из дивидендных потоков, выплаты которых, согласно календарю, продлятся до конца января, говорится в комментарии "Росбанка". Пара USD/RUB не смогла закрепиться ниже 61,50, EUR/RUB дрейфует вблизи 68,40 на фоне слабости евро. Временный рост сырьевых котировок позволил рублю протестировать отметку 61,40 с открытия торговой сессии в понедельник. Тем не менее, нервозность на внешних рынках спровоцировала достаточно быстрое смещение пары доллар-рубль к 61,60.