Ожидаем "боковой" динамики ОФЗ до появления сигналов от ЦБ РФ относительно денежно-кредитной политики в 2020 году - Промсвязьбанк

Аналитики Промсвязьбанка ожидают "боковой" динамики в ОФЗ до момента появления новых сигналов от ЦБ РФ относительно денежно-кредитной политики в 2020 году, говорится в обзоре.

"Доходность 10-летних ОФЗ на уровне 6,18% годовых и 2-летних на уровне 5,57% годовых уже учитывает снижение ключевой ставки ЦБ РФ на ближайшем заседании 7 февраля до 6% и еще 1-2 снижения в этом году (до 5,5%). При этом мы обращаем внимание, что долгосрочный таргет ЦБ РФ по инфляции составляет 4% и Банк России пока сохраняет диапазон нейтральной ставки на уровне "Инфляция" плюс 2–3%. При таких вводных ЦБ РФ может ограничить снижение ставки уровнем 6%, что приведет к охлаждению рынка ОФЗ. Снижение ключевой ставки ниже 6% возможно при снижении прогноза по инфляции на 2020–2021 гг. и сужении диапазона нейтральной ставки к инфляции. До появления новых сигналов регулятора относительно денежно-кредитной политики в 2020 году ожидаем "боковой" динамики в ОФЗ", - указывают аналитики Промсвязьбанка.