Позитивный настрой рынков на 2020г поддерживается ростом баланса ФРС США - Альфа-банк

Позитивный настрой рынков на 2020г поддерживается ростом баланса ФРС США, говорится в обзоре главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой. По мнению эксперта, сочетание низкого уровня безработицы США (3,5% на декабрь 2019 г.) и снижения экономических рисков на фоне заключения торговой сделки снижает вероятность того, что ФРС продолжит снижение процентной ставки в этом году.

"Если в ноябре около половины участников рынка ждало дополнительного снижения ставки ФРС с мая 2020 года, то теперь такое же число ожидающих снижения ставки формируется только на горизонте декабря 2020 года, что означает растущую ставку на жесткую политику ФРС, - отмечает Наталия Орлова. - При этом, ФРС продолжает наращивать свой баланс с целью поддержания приемлемого уровня ликвидности и продолжит этот процесс на протяжении 2 квартала 2020. Хотя, по заверениям ФРС, эти действия носят исключительно технический характер и направлены на поддержание монетарной политики в целом, то есть нейтральны для роста, рынки воспринимают их как позитивный знак".

Увеличение баланса началось в сентябре после кризиса ликвидности на рынке, в результате которого ФРС была вынуждена увеличить свое присутствие на рынке РЕПО. В итоге с конца августа до начала января совокупные активы ФРС выросли на 10% с $3,7 до $4,1 трлн через покупку коротких казначейских облигаций США, указывает главный экономист Альфа-банка.