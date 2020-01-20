Ралли российского рынка акций пока не исчерпало свой потенциал - Альфа-банк

Ралли на российском рынке акций на этой неделе продолжится на фоне оптимизма вокруг смены правительства и улучшения аппетита к активам с EM по мере ослабления геополитических рисков, отмечается в обзоре Альфа-банка. Российский рынок акций продолжит выигрывать от притока средств, который начался на прошлой неделе после отставки правительства и назначения нового премьер-министра Михаила Мишустина.

По мнению экспертов Альфа-банка, спросом будут пользоваться акции компаний, ориентированных на внутренний рынок, – MGNT и DSKY, LSRG ETLIN, а также бумаги энергетических компаний на фоне сильного рубля и дивидендных выплат. "Мы ожидаем дальнейший рост акций горно-металлургических компаний на фоне роста цен на металлы платиновой группы, что поддержит бумаги MNOD и RUAL, - полагают эксперты банка. - В хорошей форме сохранятся и акции сталелитейных компаний на фоне позитивной конъюнктуры цен, хорошей макроэкономической статистики из Китая и смягчения торговой напряженности между США и Китаем. Акции российских нефтедобывающих компаний сильно поддерживает рост цен на нефть в связи с усилением напряженности в Ливии и Ираке. Поддержку бумагам AGRO оказало открытие экспорта мяса в Китай".

Потенциалом роста, на взгляд специалистов Альфа-банка, располагают и акции ИТ-компаний, в частности, YNDX, на фоне благосклонного отношения к компании нового премьер-министра Михаила Мишустина, который пообещал поддержку компании. Публикация финансовых результатов некоторых FANGS компаний на этой неделе также должна обратить интерес инвесторов к ИТ-сектору.