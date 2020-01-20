Интерес инвесторов к развивающимся рынкам не исчерпан, но становится все более точечным - Альфа-банк

Интерес инвесторов к развивающимся рынкам не исчерпан, но становится все более точечным, сообщается в обзоре Альфа-банка.

Мировые рынки входят в 2020 год на оптимистичных ожиданиях, связанных с подписанием торговой сделки США и Китая, и на фоне роста ликвидности американских рынков. Тем не менее, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, перспективы роста в мире остаются неочевидными – хотя инфляция не ускоряется, изменение структуры мировой торговли создает дополнительные издержки. Отчасти дополнительные издержки проистекают и от растущих экологических рисков – только издержки, связанные с загрязнением воздуха в странах ОЭСР, в среднем оцениваются в 3,5% ВВП (для России эта цифра, по данным ОЭСР, доходит до 12,5% ВВП).

Интерес инвесторов к развивающимся рынкам не исчерпан, но становится все более точечным, считает Н. Орлова.