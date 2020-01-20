Рубль имеет достаточно много поддерживающих факторов - "Открытие Брокер"

Рубль имеет достаточно много поддерживающих факторов, против играет лишь его перекупленность, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Слабость рубля можно объяснить общим укреплением американской валюты на глобальном рынке. Индекс доллара прибавлял почти 0,1% - до 97,69 п. Тем не менее, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, на текущей неделе у рубля достаточно много поддерживающих факторов. Нефть дорожает, экспортёры готовятся к уплате налогов, а в среду Минфин проведёт очередные аукционы ОФЗ. Против рубля играет лишь его перекупленность.