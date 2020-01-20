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20 января 2020 года 16:17
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для GDR НЛМК до "продавать"
"ВТБ Капитал" понизил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с "держать" до "продавать" в связи с ограниченным потенциалом роста котировок этих бумаг, сообщается в обзоре инвестбанка. Прогнозная стоимость депозитарных расписок НЛМК, рассчитанная аналитиками, осталась без изменения и составляет $18,50 за штуку. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR НЛМК, основанный на оценках аналитиков 12 инвестиционных банков, составляет $21,75 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $24,26 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: НЛМК
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