Продолжается рост недооцененных акций РусГидро и РУСАЛа - БКС

Бумаги "РусГидро" недооценены относительно потенциальной дивидендной доходности, "РУСАЛ" выглядит недооцененным по сравнению со стоимостью пакета в "Норильском никеле", говорится в комментарии "БКС Премьер".

Российский рынок акций продолжает рост на фоне выходного в США. Это означает, указывает старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов, что в понедельник покупают в основном отечественные инвесторы, хотя не исключено, что брокеры также выполняют поручения иностранцев на покупку бумаг, сделанные ранее.

"Среди лидеров роста - акции "РУСАЛа" и "РусГидро", это продолжение тренда последнего времени. Бумаги "РусГидро" недооценены относительно потенциальной дивидендной доходности, которая может превысить 10% в этом году. Также интенсивности спроса на акции способствуют спекуляции в СМИ относительно реструктуризации компании, правда, официально пока опровергаемые. Но рынок, видимо, решил, что нет дыма без огня. "РУСАЛ" же выглядит недооцененным по сравнению со стоимостью пакета в "Норильском никеле". Капитализация "РУСАЛа" - 9,5 млрд долл., при том что пакет в "Норильском никеле" оценивается в 15,6 млрд долл. И при том, что цена на палладий "улетает в небеса", это не предел", - комментирует ситуацию С. Суверов.