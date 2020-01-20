ITI Capital сохраняет позитивный взгляд на акции АФК "Система" с целевой ценой 19 руб./акция на конец 2020 года

Аналитики ITI Capital сохраняют позитивный взгляд на акции АФК "Система" с целевой ценой 19 руб./акция на конец 2020 года. Основными триггерами роста стоимости остаются монетизация активов, в том числе через потенциальные IPO (наиболее вероятные кандидаты в ближайшем будущем - Ozon и Segezha Group) и снижение долга корпоративного центра, отмечают специалисты.

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