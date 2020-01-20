Целевая цена акций State Street Corporation может достичь $88 - ИК "Фридом Финанс"

Акции State Street Corporation имеют незначительный (4%) потенциал роста, который связан с обещанным руководством повышением рентабельности собственного капитала до диапазона 12-15% и увеличением оборотов, говорится в комментарии директора аналитического департамента ИК "Фридом Финанс" Вадима Меркулова. По мнению эксперта, целевая цена акции к концу года может достичь $88.

State Street Corporation (STT) - одна из крупнейших инвестиционных компаний США с активами под управлением объемом $3 трлн и вторым из ныне действующих в стране банков с $34 трлн активов в депозитарии - отчиталась о снижении разводненной прибыли на акцию на 10%, до $5,75. Чистая прибыль снизилась на 8% и составила $2,4 млрд. На чистую прибыль сильное давление оказало снижение выручки на 3,1%, до $11,7 млрд. По мнению Вадима Меркулова, это было вызвано снижением комиссионных доходов из-за роста конкуренции и снижения экономической активности.

"Еще одной причиной негативной динамики прибыли стало существенное уменьшение чистого процентного дохода, который из-за роста процентных расходов, которые выросли на 38% г/г. Эта тенденция характерна и для других компаний финансового сектора, - указывает специалист ИК "Фридом Финанс". - Увеличение процентных расходов обусловлено изменением в части привлеченных средств: на 17% повысились процентные депозиты при сокращении на 24% расчетных счетов и беспроцентных депозитов. Несмотря на снижение доходной части, State Street Corporation удалось достичь определенных успехов в части снижения операционных расходов. Их повышение в основном обусловлено развитием информационных технологий, что с учетом усиливающейся конкуренции является ожидаемым фактором".

"В отличие от многих крупных системно значимых банков, State Street Corporation демонстрирует рост активов, взвешенных с учетом риска (risk-weighted assets). Показатель поднялся на 5% из-за роста объема инвестиций. Это положительный момент: в дальнейшем такая динамика будет способствовать увеличению прибыльности State Street. По-нашему мнению, у акций State Street Corporation есть незначительный (4%) потенциал роста, который связан с обещанным руководством повышением рентабельности собственного капитала до диапазона 12-15% и увеличением оборотов. Целевая цена акции к концу года может достичь $88", - заключает эксперт ИК "Фридом Финанс".