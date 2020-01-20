Рубль на текущей неделе может получить чуть меньшую поддержку, чем мог бы рассчитывать - ИК "Велес Капитал"

Рубль на текущей неделе может получить чуть меньшую поддержку, чем мог бы рассчитывать, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрия Кравченко.

Новая неделя на локальном валютном рынке началась довольно спокойно. Пара доллар/рубль консолидируется на уровне 61,5 руб., а пара евро/рубль удерживает позиции выше 68 руб. Предстоящая неделя будет не столь богата с точки зрения важной макростатистики с внешних рынков, тем не менее ожидаются такие важные события, как заседания мировых центральных банков (ЕЦБ, Банки Японии и Канады), а также экономический форум в Давосе (основное внимание на котором будет приковано к выступлению Д.Трампа). "Однако для локального рынка, вероятно, более важным событием станут предстоящие налоговые платежи с соответствующей продажей валютной выручки экспортерами. В то же время стоит заметить, что на прошлой неделе доллар неоднократно встречал сопротивление при продвижении в сторону 62 руб., что могло быть следствием предварительных валютных продаж в рамках подготовки к налоговому периоду (с учетом ослабления доллара за последний месяц и с начала года экспортеры продавали валюту при первой возможности более привлекательного курса). Поэтому на текущей неделе рубль может получить чуть меньшую поддержку, чем мог бы рассчитывать". - отмечает эксперт ИК "Велес Капитал".

Также Юрий Кравченко полагает, что текущих запасов ликвидности должно хватить для безболезненного прохождения оставшихся налоговых платежей до конца месяца. Тем не менее, только совокупный объем платежей по НДПИ, акцизам и НДС (окончательные расчеты в пятницу) может превысить отметку в 1 трлн руб., что, вероятно, заставит банки частично сократить объем средств, размещенных на недельных депозитах в ЦБ. Кроме того, предстоящие платежи, по мнению эксперта, могут негативно повлиять на итоги завтрашнего доразмещения КОБР-29, вновь не позволив регулятору в полной мере разместить остаткио выпуска (312,4 млрд руб.).