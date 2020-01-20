Рублевые активы в наступившем году останутся довольно привлекательными - Уралсиб

Рублевые активы в наступившем году останутся довольно привлекательными, а показатели платежного баланса продолжат умеренно ухудшаться, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Сокращение объемов экспорта в 4 кв. 2019 г. по-прежнему обусловлено снижением мировых цен на энергоносители (в октябре–декабре прошлого года средняя цена нефти Brent понизилась на 9% год к году). В то же время заметный рост объемов импорта является следствием укрепления российской валюты (средний курс рубля к доллару США в отчетном периоде вырос на 4,6% год к году)", - отмечает аналитик "Уралсиба" Алексей Девятов.

По мнению эксперта корпорации, наблюдаемое в последнее время ощутимое укрепление рубля в значительной мере объясняется ростом интереса к рублевым активам (в частности, доля нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 декабря 2019 г. составила 31,9% по сравнению с 24,4% на 1 января 2019 г.). Алексей Девятов полагает, что, несмотря на произошедшее заметное смягчение политики ЦБ РФ, в наступившем году рублевые активы будут оставаться довольно привлекательными. При этом основным риском для курса российской валюты по-прежнему является возможное резкое усиление санкционной риторики.

"Кроме того, мы ожидаем, что в среднесрочной перспективе показатели платежного баланса продолжат умеренно ухудшаться из-за снижения доходов от экспорта на фоне дальнейшего замедления мировой экономики. Несмотря на заключение торговой сделки первого этапа между Вашингтоном и Пекином, введенные ранее пошлины не были отменены и, таким образом, продолжат наносить значительный урон мировой торговле. В настоящее время мы ожидаем, что в 2020 г. баланс внешней торговли снизится до 131,5 млрд долл., а профицит счета текущих операций составит 40,7 млрд долл.", - заключает аналитик "Уралсиба".