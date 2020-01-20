Индекс Мосбиржи сохраняет тенденцию к дальнейшему росту - БКС

Индекс Мосбиржи впервые оказался на ценах выше 3200 пунктов и сохраняет тенденцию к дальнейшему росту, говорится в комментарии "БКС Брокер". Ключевым драйвером остается общемировой позитив, который в совокупности с внутренними факторами делает российские акции одним из самых привлекательных активов на развивающихся рынках.

Снижение прогнозов по инфляции позволяет рассчитывать на устойчивый курс по дальнейшему снижению рублевых ставок, что будет способствовать позитивной переоценке ценных бумаг, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Игорь Галактионов. Высокая дивдоходность российских акций в такой ситуации становится сильным драйвером для роста.

"Еще одним внутренним фактором является активный приток на фондовый рынок ритейл-инвесторов. В то время как средние ставки по депозитам в крупнейших банках оказались ниже 6%, частные капиталы в поисках более высокой доходности устремились на фондовый рынок. Темпы роста числа открытых ИИС продолжают расти, что указывает на сохраняющийся потенциал притока капитала на рынок.

Однако стоит отметить, что с начала года рынок существенно переоценился, и на фоне охватившей торговые площадки эйфории мы можем получить локальный перегрев в бумагах российских эмитентов. Кроме того, высокая активность со стороны ритейл-инвесторов вблизи исторических максимумов делает котировки чувствительными к малейшим проявлениям негатива в информационном фоне. В случае ухудшения сентимента коррекция может оказаться достаточно резкой и внезапной, что может спровоцировать распродажи", - предупреждает И. Галактионов.