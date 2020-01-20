Валютный курс на неделе останется вблизи отметки 61,50 руб./долл. при отстуствии внешних новостей - РФПИ

Валютный курс на неделе останется вблизи отметки 61,50 руб./долл. при отстуствии внешних новостей, говорится в комментарии экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Прошедшую неделю рубль завершил символическим ростом на 0,14% к USD и в течение дня торговался в диапазоне 61,30-61,60/USD, - напоминает Дмитрий Полевой. - Обороты были достаточно высокими, указывая на приличную активность, что неудивительно в преддверии январского налогового периода. Продажи экспортеров, нестабильность потоков под дивиденды и стабилизация рынка ОФЗ после неожиданной отставки правительства - все эти факты, вероятно, обеспечили стабильность рублю. При отсутствии внешних новостей ожидаем сохранения курса вблизи 61,50/USD".