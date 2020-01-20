Сложились предпосылки для повышения в район $66 и $60 по фьючерсам на Brent и WTI соответственно - ИК "Велес Капитал"

Сложились предпосылки для повышения в район 66 долларов и 60 долларов по фьючерсам на Brent и WTI соответственно, сообщается в комментарии ИК "Велес Капитал".

Нефтяные фьючерсы утром в понедельник прибавляют чуть более 1% после незначительных изменений в пятницу. Поддержку рынку нефти оказывает ситуация в Ливии, где из-за действий повстанцев был заблокирован экспорт "черного золота" из 5 крупнейших портов страны. В Национальной нефтяной компании Ливии (National Oil Corporation, NOC) заявили, что нефтедобыча в стране может снизиться на 800 тыс. баррелей в день.

"В результате для нефтяных котировок складываются, в том числе фундаментальные предпосылки для повышения в район 66 долларов и 60 долларов (средние полосы Боллинджера дневных графиков) по фьючерсам на Brent и WTI соответственно", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.